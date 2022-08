<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>36 morts par noyade en mer depuis mai</span>

Durant la semaine qui s’est étalée du 31 juillet au 6 du mois courant, les services de la protection civile ont enregistré la mort par noyade sur des plages de la wilaya de Mostaganem de cinq personnes, et sauvé d’une mort certaine 72 baigneurs. Ainsi, depuis le mois de mai, où les chaleurs ont commencé à s’installer jusqu’au six du mois courant 36 personnes sont mortes sur les plages de la wilaya de Mostaganem et depuis le 17 juin, date de l’ouverture officielle de la saison estivale, les services de la protection civile ont enregistré 24 morts par noyade en mer dans la wilaya de Mostaganem. Cette saison, les 43 plages surveillées accueillent quotidiennement des centaines de milliers d’estivants qui viennent de toutes les wilayas du pays. 750 nageurs saisonniers et 100 professionnels assurent la surveillance des baigneurs.

Charef.N