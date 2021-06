<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>37 décès et plus de 1500 blessés en une semaine</span>

En dépit des différentes campagnes de sensibilisations et des différentes mesures prises par les pouvoirs publics, le nombre d’accidents de circulation en Algérie, les pertes humaines et les dégâts matériels ne cessent d’augmenter.

Ainsi, en seulement 6 jours, les éléments de la protection civile ont recensé 37 décès et plus de 1514 blessés dans 1294 accidents enregistrés à travers le territoire national. Ainsi, les éléments de la PC ont effectué plus de 2314 interventions durant cette semaine, rien que dans ce volet accident de la circulation. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Tebessa avec 5 décès et 35 blessés pris en charge par les secours de la PC, puis évacués vers les structures hospitalières suite à 21 accidents de la route.

A souligner également que rien qu’hier les services de la PC sont intervenus pour secourir les blessés d’un carambolage de 10 véhicules au niveau de l’autoroute Est-Ouest de Birtouta dans la wilaya d’Alger. Des images choquantes de l’accident ont fait le tour de la toile.

Au sujet des secours à personnes, les éléments de la PC ont effectué durant la même période, 14071 interventions, permettant la prise en charge de 13689 blessés et malades traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires.

En outre, les secours de la PC ont effectué 1387 interventions pour procéder à l’extinction de 1102 incendies urbains, industriels et autres. Aussi, 9838 interventions ont été effectuées pour l’exécution de 8544 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus ,les unités de la protection civile ont effectuée durant la même période, 310 opérations de sensibilisation à travers le territoire national portant sur la pandémie, appelant les citoyens à la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale, des unités ont effectué 401 opérations de désinfections générales à travers le territoire national, ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 1479 agents de la Protection Civile tout Grade confondu et 231 Ambulances et 170 engins d’incendies.

A noter que durant la période du 30 mai au 5 juin passé, les unités d’interventions de la protection civile ont enregistré 27610 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistances diverses…

Noreddine Oumessaoud