<span style='text-decoration: underline;'>Institut Pasteur d’Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>37 nouveaux cas de variants britannique et nigérian confirmés</span>

L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a annoncé, hier, la découverte de 37 nouveaux cas confirmés de contamination par le variant britannique et nigérian.

Dans un communiqué rendu public, hier, l’IPA a affirmé que neuf (9) nouveaux cas de variant britannique et vingt-huit (28) cas de variant nigérian de Covid-19 ont été confirmés en Algérie. L’IPA a recensé les nouveaux cas grâce aux opérations de séquençage effectuées au niveau de l’Institut. «Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, il a été procédé à la confirmation de neuf (9) nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et de vingt-huit (28) nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525)», a indiqué l’IPA dans un communiqué.

L’IPA a détaillé la répartition des cas découverts par wilayas. En ce qui concerne le variant britannique, la même source a précisé que «quatre (4) cas ont été découverts à Alger, un (1) cas à Blida, un (1) cas à Médéa et trois (3) cas à Ouargla».

Pour ce qui est des 28 cas du variant nigérian, l’IPA a affirmé que «quatre (4) cas à Alger, trois (3) cas à Blida, onze (11) cas à El-Oued, six (6) cas à Djelfa, trois (3) cas à In Salah et un (1) cas à Ouargla».

Quant au nombre global des cas du variant britannique et nigérian découverts, jusqu’ici en Algérie, l’Institut Pasteur a indiqué que «le nombre total de cas de variant britannique est de trente (30) cas, et cinquante-six (56) cas pour le variant nigérian».

Pour éviter la propagation de la forme initiale du coronavirus et ses mutants, l’IPA rappelle l’impératif de continuer à appliquer les mesures barrières de prévention et de protection. Il s’agit de la distanciation physique, port du masque de protection, lavage fréquent des mains.

Il est à rappeler enfin que l’IPA avait annoncé le 23 mars dernier la détection de 6 nouveaux cas de variant britannique et de 15 cas du variant nigérian de Coronavirus.

À propos du variant britannique, l’IPA a affirmé que «deux (02) cas ont été découverts dans la wilaya d’Alger, deux (02) cas dans la wilaya de Blida, un (01) cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou et un (01) cas dans la wilaya de Ain Defla».

S’agissant du variant nigérian, la même source indique qu’il s’agit de «huit (08) cas de la wilaya d’Alger, dont deux (02) de la même famille, deux (02) cas de la wilaya de Ouargla (Hassi Messaoud), un (01) cas de la wilaya de Béjaïa et quatre (04) cas de la wilaya d’Illizi (In Amenas)».

Samir Hamiche