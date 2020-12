<span style='text-decoration: underline;'>Brahim Merad, conseiller du Président de la République </span>:<br><span style='color:red;'>«38 700 projets destinés aux zones d’ombre»</span>

Les zones d’ombre bénéficient, ces derniers mois, d’un intérêt particulier que les pouvoirs publics ne cessent de manifester à l’égard de ces localités concernées par un vaste programme de développement en cours de concrétisation.

Le conseiller du Président de la République chargé des zones d’ombre, Brahim Merad, a évoqué, hier, plusieurs points liés à ce dossier lors de son passage au Forum de la Radio nationale.

D’emblée, il a avancé, chiffres à l’appui, les projets lancés ou prévus à l’avenir au profit des zones d’ombre recensées aux quatre coins du pays. Il a également révélé les sommes des enveloppes financières débloquées par les autorités à cet effet.

Ainsi, il a indiqué qu’une enveloppe de 48 mille milliards de centimes a été allouée au financement des 38 700 projets destinés aux zones d’ombre dans les différentes wilayas et communes, à travers le territoire national.

Il a précisé que «12 489 projets ont bénéficié déjà d’un financement de 18 400 milliards de centimes depuis le mois de février, date à laquelle le Président de la République avait tenu la réunion avec les walis afin de prendre en charge les zones d’ombres», a-t-il indiqué. Brahim Merad a affirmé dans ce cadre que «ces ressources financières ont été mobilisées à partir des budgets des wilayas octroyés au titre de la loi de finances de l’année en cours».

Indiquant que «l’État n’a pas le droit de laisser ces localités en marge du développement», le conseiller a affirmé que 15 044 zones ont été recensées et dans lesquelles vivent environ 8 millions d’Algériens.

Par ailleurs, l’invité du Forum de la Radio, a donné un aperçu des carences enregistrées au niveau des zones d’ombre qui concernent au moins 14 secteurs.

Il s’agit, détaille-t-il, de «la construction des routes menant aux villages et aux écoles, le raccordement à l’électricité, du gaz, et de garantir une couverture sanitaire parfois quasi inexistante».

Il a signalé aussi d’autres carences telles que l’absence du raccordement à l’AEP, à l’assainissement, le transport scolaire et les espaces de divertissement et de détente, annonçant l’inscription de plusieurs opérations de développement au niveau de ces localités afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens.

Brahim Merad a indiqué, par ailleurs, que des centaines de projets de développement ont été concrétisés durant les quatre derniers mois. «Ces projets ayant bénéficié de petites attributions financières, lancés au niveau des wilayas dont celles des Hauts Plateaux, le Sud du pays et les localités frontalières, ont diminué les souffrances des citoyens», a-t-il indiqué.

Il est à signaler que la réalisation des programmes du développement au profit des zones d’ombre des différentes wilayas du pays a été décidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune durant les premiers mois de sa prise de fonction.

Un travail de recensement des besoins de ces localités a été lancé en vue d’inscrire les projets selon les carences enregistrées sur le terrain et dans chaque wilaya.

À rappeler que plusieurs visites de travail et d’inspection ont été effectuées par Brahim Merad depuis sa prise de fonction en tant que conseiller du Président de la République chargé des zones d’ombre.

Samir Hamiche