<span style='text-decoration: underline;'> Le drame continue</span>:<br><span style='color:red;'>38 personnes décèdent du monoxyde de carbone en un mois</span>

38 personnes ont péri et plus de 483 ont été secourues d’une mort certaine depuis le début du mois de janvier 2022, et ce, suite à l’intoxication du monoxyde de carbone.

Les statistiques établies jusqu’à ce jour par les services de la Direction générale de la protection civile concernant l’intoxication par ce gaz mortel depuis le début de janvier 2022 révèlent que 38 personnes ont péri et plus de 483 ont été secourues d’une mort certaine par les éléments de la protection civile, a indiqué hier la DGPC dans un communiqué. A rappeler que durant l’année 2021, 139 personnes ont péri et plus de 2575 ont été secourues d’une mort certaine par les éléments de la protection civile, suite à l’intoxication en monoxyde de carbone.

En effet, durant, les dernières 72 heures, la DGPC a constatée une recrudescence des cas de décès intoxiqués par le monoxyde de carbone (CO) au total 9 victimes décédées enregistrées à travers les wilayas de Constantine, Mascara, Médéa et Souk Ahras, en lien avec l’utilisation massive des dispositifs de chauffage dus à la vague de froid et la baisse des températures en cette période hivernale. Ce gaz redoutable toxique à l’origine de plusieurs décès, invisible, inodore et non irritant, se diffuse très vite en se mélangeant à l’air ambiant.

Pourtant des gestes et précautions pratiques contribuent à réduire ce risque, souligne le document de la DGPC, précisant que ces tragédies sont souvent attribuées à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absence de ventilation, le mauvais montage, un défaut d’entretien, l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage, vétusté des appareils dans les habitations, maisons et locaux sont tous susceptibles, si les conditions sont réunies de produire du monoxyde de carbone (CO).

Afin de se protéger contre ce risque, il est impératif d’adopter les bons gestes préventifs.

A cet effet, la DGPC rappelle aux citoyens les consignes de sécurité obligatoires énumérées ci-dessous qui sont à suivre rigoureusement. Il est conseillé de ne pas boucher les prises d’air dans des pièces, penser toujours à ventiler votre logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage et aérez au moins 10 minutes par jour.

Noreddine Oumessaoud