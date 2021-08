<span style='text-decoration: underline;'>Pour non respect des gestes barrières</span>:<br><span style='color:red;'>389 individus verbalisés par les services de sécurité à Oran</span>

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de la covid19 ,les services de la sûreté continuent leur travail sur le terrain .A cet effet ,durant la période s’étalant du 08 au 13 du mois en cours ,ces services ont saisi et mis en fourrière quelque 599 véhicules et 117 motocyclettes alors que les propriétaires et ceux qui les accompagnaient ont été verbalisés.

Dans le même cadre des amendes ont été adressées à 321 individus pour non port de bavette ,à 31 autres pour non respect de la distanciation sociale, ainsi qu’à 37 individus pour regroupement de plus de deux personnes .

Concernant ,le non respect du confinement partiel durant la période sus citée ,20 individus ont été verbalisés.20 infractions ont été enregistrées sur les 14 plages oranaises qui relèvent du secteur de ces services .Les services de police continuent également de rappeler aux citoyens d’adopter le protocole sanitaire et d’éviter surtout le relâchement pour lutter contre la covid19 .

Ils multiplient leurs efforts et déploient tous les moyens sur tous les plans en organisant des campagnes de sensibilisation dont le nombre a atteint 1835 opérations durant cette période.

B.Samira