<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>39 morts et 1.489 blessés en une semaine</span>

Trente-neuf (39) personnes ont perdu la vie et 1.489 autres ont été blessées dans 1.268 accidents de la circulation survenus au cours de la semaine écoulée (du 14 au 21 mars) à travers le territoire national, indique mardi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Illizi avec 7 personnes décédées et 3 autres blessées dans 5 accidents de la circulation, précise la même source. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période 306 opérations de sensibilisation à travers le territoire national pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation physique, ainsi que 265 opérations de désinfection générale. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué 867 interventions pour procéder à l’extinction de 531 incendies urbains, industriels et autres.