<span style='text-decoration: underline;'>Vents violents</span>:<br><span style='color:red;'>Trois blessés et des dégâts à travers 39 wilayas en 24 heures</span>

Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour apporter des secours à trois (3) blessés suite à des vents violents ayant causé l’effondrement d’habitations et le déracinement d’arbres ainsi que la chute de poteaux électriques à travers 39 wilayas du pays, indique, mardi, un bilan des dernières 24 heures établi par les services de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour apporter des secours à trois (3) blessés suite à des vents violents ayant causé l’effondrement d’habitations et le déracinement d’arbres ainsi que la chute de poteaux électriques à travers 39 wilayas du pays, indique, mardi, un bilan des dernières 24 heures établi par les services de la Protection civile. A Alger, où cinq arbres ont été déracinés, une personne a été blessée à Bouzareah, suite aux chutes de pierres d’un immeuble, alors qu’à Oran un véhicule a été endommagé après la chute de pierres d’un immeuble. A Relizane, en plus de 11 arbres déracinés par les vents, il a été enregistré la chute de cinq poteaux d’éclairage et l’effondrement du mur d’une habitation et les toits de deux autres habitations. Idem pour les wilayas de Sidi Bel Abbes, El Bayadh, Mostaganem où plusieurs arbres ont été déracinés, des poteaux et des câbles électriques arrachés ainsi que l’effondrement d’habitations. Les mêmes dégâts ont été enregistrés à Tizi-Ouzou, Chlef, Tipaza, Saïda et Tissemsilt, alors que deux blessés ont été déplorés à Blida.