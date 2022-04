<span style='text-decoration: underline;'>Alors qu’un grand nombre seront distribués le 5 juillet prochain</span>:<br><span style='color:red;'>391 000 logements en cours de réalisation</span>

Un grand nombre de logements de différentes formules seront distribués à l’occasion de l’anniversaire de la l’indépendance. C’est ce qu’a annoncé, hier à Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

Cette annonce a été faite à l’occasion d’une réunion présidée par M. Belaribi consacrée à l’évaluation les programmes des logements du premier trimestre de l’année en cours à laquelle ont pris part les cadres de son ministère, le DG de l’AADL, le DG de l’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière et les directeurs exécutifs des 58 wilayas du pays. Le ministre a affirmé que le secteur a tracé un programme ambitieux pour distribuer les logements à l’occasion du 5 Juillet prochain. Il a précisé que le nombre des logements qui seront distribués à cette occasion est sans précédent.

Pour relever ce défi et atteindre l’objectif tracé, le premier responsable du département de l’’Habitat a appelé les responsables du secteur à se mobiliser. Il a précisé qu’au niveau de plusieurs wilayas du pays, des logements sont prêts à être distribués mais les travaux d’aménagement extérieurs ne sont pas encore finalisés.

Évoquant, les chiffres à l’appui, le bilan de l’année 2021, M. Belaribi a affirmé que 320 000 logements ont été distribués au cours de l’année précédente. Pour ce qui est de l’année en cours, le ministre a fait savoir que 391 000 logements sont en cours de réalisation. S’agissant du volet lié au budget pour financer les différentes formules, le ministre a affirmé que la Loi de finances 2022 a doté le secteur d’une enveloppe financière d’une valeur de 71 milliards de dinars.

Dans le même sillage, le ministre a indiqué que durant le premier trimestre 2022, un total de 32 000 logements ont été distribués le 19 mars, sur 45 000 logements distribués. À la même occasion, M. Belaribi a annoncé également la mise sur pied d’une commission mixte entre le ministère du Logement et le ministère des Finances pour examiner les répercussions de la hausse des prix du fer sur le marché. Le ministre a donné, ensuite, des instructions quant à la nécessité de finaliser tous les projets en cours de réalisation.

Il convient de rappeler que les services du Premier ministre ont indiqué dans un communiqué rendu public mercredi dernier que le gouvernement a examiné lors de sa réunion hebdomadaire, tenue mercredi au Palais du Gouvernement, sous la présidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, une communication portant sur l’évaluation de la politique du logement. La même source a indiqué que la communication, présentée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, «a fait ressortir les efforts conséquents consentis par l’Etat pour assurer aux citoyens l’accès au logement, particulièrement pour les couches défavorisées, avec la réalisation de près de 3 millions d’unités, tous segments confondus, durant la période 2010-2021, soit une moyenne annuelle de 270.000 unités». Ces réalisations «ont nécessité la mobilisation de près de 5.000 milliards DA, sur le budget de l’Etat, soit une moyenne annuelle de 456 milliards DA, dont plus de 2.500 milliards DA pour le logement social (soit 51%) et 1.326,97 milliards DA pour le segment location-vente (AADL)», ajoute la même source.

Samir Hamiche