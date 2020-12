<span style='text-decoration: underline;'>LA COMPAGNE DE REBOISEMENT CONTINUE</span>:<br><span style='color:red;'>4.300 arbustes plantés hier à la Forêt des Lions</span>

Dans le cadre de la grande campagne nationale de re boisement, 4.300 arbustes (sapin et pin maritime) ont été plantés hier sur une superficie de 4 hectares , au niveau de la forêt des Lions, Daïra de Bir El Djir.

Une opération qu’a connu la participation des plus de 800 personnes dont les services de la wilaya (exécutifs et techniques), les services de bir el djir et de hassi ben okba , la Daïra de bir el djir la conservation des forêts, les corps constitués ( ANP, la sureté nationale ,la douane algérienne, la protection civile) , la fédération des chasseurs, la société civile ou plus de 70 associations ont marqué leur présence lors de cette opération qui a vu aussi une forte participation des enfants écoliers qui étaient très enthousiastes malgré les conditions climatiques ( le froid , la pluie et même de la pluie gelée). Il est important de signaler que cette grande campagne nationale de reboisement a été ordonnée par le premier ministre suite à la situation des forêts endommagées par les derniers incendies qui ont détruit des centaines d’hectares d’espaces forestiers. A Oran, plus de 400 ha de forêts ont été ravagés par le feu. une superficie d’espace vert considérable, sachant que la wilaya d’Oran dispose de 250 espaces verts, mais ce chiffre va baisser s’il n’y aura pas de plantation et d’entretien, vu la bétonisation grimpante et qui fait peur. Pour rappel, le ministère de l’intérieur , des collectivités locales et de l’aménagement du territoire a ordonné aux wali et aux P/ APC d’élaborer un plan vert à l’intérieur des tissus urbains. Dans ce cadre, un important programme de développement d’espaces verts a été placé par la wilaya , apprend t-on hier par les services de la direction de l’environnement. L’opération d’hier qui a connu un succès sur le plan d’organisation, est la cinquième étape de la campagne de reboisement, après celles qui ont touché la forêt de M’sila , de Madagh, de la Vierge , de Messerghine. Hier c’était le tour de la forêt des lions, et sera suivie d’une action similaire samedi prochain au niveau de la forêt de tafraoui. Notons que le wali d’Oran Djari Massoud a déclaré lors du coup d’envoie de cette campagne que le but de cette opération est d’atteindre le chiffre de 35 000 arbres d’ici le 31 Mars 2021.

H.B