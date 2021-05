<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>4.800 psychotropes et arrestation d’une dizaine de narcotrafiquants</span>

Dans deux opérations, les éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont réussi à mettre fin aux activités de deux bandes de narcotrafiquants composées chacune de cinq personnes.

La première opération est celle réussie par les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire qui a mis la main sur cinq dealers âgés entre 25 et 35 ans, impliqués dans la possession et le commerce de psychotropes. En tout, ce sont 2.910 comprimés psychotropes de marque Prégabaline 300 mg qui ont été découverts dans une voiture de marque Hyundai Crêta et une somme d’argent de plus de 13 millions de centimes saisis plus une quinzaine de sachets contenant de la cocaïne acheminé d’une ville du sud du pays.

La seconde opération a permit aux éléments de la BRI de Sidi Bel Abbés de procéder à l’arrestation de cinq personnes dont une femme, tous âgés entre 24 et 40 ans.

Ils ont été interpellés à bord d’une voiture de marque Peugeot 206 en possession de 1.890 comprimés psychotropes et une somme d’argent de trois millions de centimes.

M.Bekkar