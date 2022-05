<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés : Deux trophées réalisées débuts mai 1991 et 2018</span>:<br><span style='color:red;'>4 ans après, une triste relégation vers la 3ème division</span>

C’est un scénario presque imaginaire vécu par le club phare de la Mekerra qui sera contraint d’évoluer la prochaine saison dans la troisième division nommée inter régions.

Qui pouvait vivre ainsi un tel présent d’un si prestigieux club fondé un certain sept du mois de février 1933 ? Personne ne saura la réponse à cette question, mais la réalité est telle que beaucoup de supporters d’El Khadra ont commenté ce début du mois de mai par des expressions de désolations et de regrets sans équivoque. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd’hui l’unique moyen d’exprimer sa mélancolie quant à cette seconde relégation en deux saisons qui place l’USM Bel Abbés du haut du gotha de notre football de la première division vers le troisième palier. Pour revenir un peu au passé, l’USMBA a réalisé le 02 du mois de mai 1991, soit tout juste 31 ans, son premier trophée à l’échelle nationale puisqu’il s’agit de la coupe d’Algérie arrachée face à l’équipe imbattable de la Jumbo Jet de l’époque (la JS Kabylie) par un score net de deux buts à zéro (réalisations des Tlemçani Abdelkader et Louahla Tarek). Devoir de mémoire, nous citons l’effectif qui remporté la coupe d’Algérie édition 1991 composé du gardien Ben Abdellah Abdessalem, Zoubir Houari, Salemi Ameur, Berrahma Sid Ahmed, Meziane Youcef, le regretté Bessahraoui Ahmed, Bouhenni Lakhdar, Tlemçani Abdelkader, Louahla Tarek comme capitaine, Boukellal Morad, et Adda Brahim. Un effectif drivé à l’époque par Abdi Djillali qui nous a quittés le mois de février dernier, et sous la présidence du regretté Bensenada Djillali.

Il fallait ensuite attendre 27 ans après, soit le premier du mois de mai 2018 pour que les verts et rouges remportent leur second sacre toujours face à cette même équipe du JSK et sur le terrain du stade du 5 Juillet. L’Union a gagné par deux buts à un suite aux deux réalisations de l’avant centre mostaganémois, Hamza Belahouel. Un effectif composé des joueurs suivants : le gardien Toual Athmane, Abdelli Abderrahmane, Lamara Nabil, Khali Zakaria, Ben Abderrahmane Farés (cap), Lagraâ Mohamed, Tabti Larbi, Zouari Abdelkrim, Bounoua Abdessamed, Bougalmouna El Habib et Belahouel Hamza. L’entraîneur en chef était Chérif El Ouazzani Si Tahar épaulé par Haffaf Redouane alors que c’est le défunt président Bensenada qui avait préparé cette composante deux ans auparavant.

Mais par la suite une administration a failli à sa mission sans céder sa place, des querelles intestinales sans fin, des grosses venant de toutes parts et qui endette le club à raison de plus de 30 milliards, et pour clore le tout avec une descente en troisième division.

B.Didéne