4 ans de prison ferme requis à l’encontre de Drarni, Belarbi et Hamitouche

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed à requis 4 ans de prison ferme à l’encontre du journaliste Khaled Drarni et des activistes Samir Belarbi et Moh Slimane Hamitouche pour les chefs d’inculpation “d’atteinte à l’unité nationale” et “incitation à attroupement non armé”.

La même juridiction a également requis à l’encontre des accusés une amende de 100.000 DA chacun avec une déchéance des droits civiques pour une durée de 4 ans.

Le procès se déroule par visioconférence, le journaliste Drarni étant sous mandat de dépôt à la prison de Koléa, dans la wilaya de Tipasa, tandis que les autres accusés, en l’occurrence Samir Belarbi et Hamitouche, sont sous contrôle judiciaire.