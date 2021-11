<span style='text-decoration: underline;'>Misserghine</span>:<br><span style='color:red;'>4 établissements éducatifs à livrer pour la rentrée scolaire prochaine</span>

Quatre établissements éduca tifs au niveau du nouveau pôle urbain Chahid Ahmed Zabana relevant de la commune de Misserghine, à l’ouest d’Oran, seront livrés la rentrée scolaire prochaine, a-t-on appris jeudi auprès de la direction des équipements publics.

Il s’agit de deux collèges d’enseignement moyens dont les travaux seront lancés dans les prochains jours après installation de l’entreprise chargée de la réalisation pour être livrés dans les délais de sept à huit mois au maximum, de même que deux lycées, en cours de réalisation, dont le taux d’avancement des travaux est de 15 à 20 %, a indiqué le chef de service chargé du suivi des projets, Benouadah Mohamed, lors d’une émission diffusée à la radio régionale d’Oran, consacrée spécialement au secteur des équipements publics. Des instructions ont été données aux entreprises chargées de la réalisation des quatre établissements éducatifs, très attendus par la population, pour accélérer la cadence des travaux avec l’instauration du système de trois équipes en H24. Les projets seront également scindés en plusieurs lots pour les livrer dans les délais fixés pour qu’ils soient opérationnels dès la rentrée scolaire prochaine. Par ailleurs, le pôle urbain Chahid Ahmed Zabana de Misserghine verra, avec la rentrée sociale prochaine, la réception d’une polyclinique, dont le taux de réalisation des travaux a atteint près de 40 %, ainsi qu’un siège de sûreté urbain, a-t-on ajouté. Sept structures au profit de ce pôle urbain, dont les travaux seront lancés prochainement, sont actuellement à l’étude et à l’étape des procédures administratives relatives à l’élaboration du cahier des charges et à la désignation des entreprises de réalisation. Il s’agit de trois groupes scolaires, de deux CEM, d’une polyclinique et d’un siège de la sûreté nationale, a indiqué M. Benouadah, soulignant que les délais de construction sont fixés entre huit à 10 mois au maximum. Le pôle urbain Ahmed Zabana de Misserghine dispose actuellement de sept groupes scolaires opérationnels, à l’indicatif de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) et de la direction des équipements publics.