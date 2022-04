<span style='text-decoration: underline;'>Haut conseil de la jeunesse</span>:<br><span style='color:red;'>4 membres représenteront Mostaganem</span>

Les quatre jeunes, deux filles et deux garçons, et deux suppléants(es) devant former avec d’autres des wilayas du pays le haut conseil de la jeunesse, seront désignés le 10 du mois courant par voie de vote au cours d’une assemblée générale.

A celle-ci participeront 64 jeunes, des deux sexes, âgé de 18 à 35 ans et issus des 32 communes que compte la wilaya de Mostaganem, parmi lesquels se dégageront les candidats. L’opération est organisée par la direction de la jeunesse et des sports et les services de la wilaya. Ensuite, il sera organisé à Alger une assemblée générale pour désigner par voie de vote le président et les membres devant former le bureau national du haut conseil de la jeunesse.

Charef.N