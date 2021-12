<span style='text-decoration: underline;'>ILLIZI</span>:<br><span style='color:red;'>4 morts dans un accident de la route près de Hassi Belagbour</span>

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu mardi près de la région de Hassi Belagbour dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

L’accident s’est produit suite à une violente collision entre un camion citerne et un semi-remorque sur la route nationale 3 (RN-3) au niveau du tronçon reliant Hassi Belagbour et Roudh Enouss, faisant quatre morts sur place. Les corps des victimes ont été transférés par les agents de la protection civile à la morgue de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Bordj Omar Driss, a-t-on indiqué de même source.

Par ailleurs, une personne a perdu la vie et quatre autres ont été blessées dans un autre accident de la route survenu hier lundi, dans la daïra frontalière d’El-Borma (420 km au Sud-est d’Ouargla), selon les services de la protection civile. L’accident s’est produit à la suite d’une violente collision de deux voitures qui circulaient en sens inverse sur la route reliant la commune d’El-Borma et le village de Znaika.

Le corps de la victime et les blessés ont été évacués à l’hôpital de la commune d’El Borma, a-t-on précisé. Des enquêtes ont été ouvertes par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances des deux accidents.