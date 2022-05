<span style='text-decoration: underline;'>Laghouat</span>:<br><span style='color:red;'>4 morts dans un accident de la route</span>

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu mercredi au niveau de la route nationale (RN-23) reliant les communes d’Aflou et Laghouat, ont indiqué les services de la Protection civile (PC).

L’accident s’est produit, plus précisément au niveau du point kilométrique (PK- 343) suite au dérapage d’un véhicule touristique, provoquant la mort sur place de trois (3) de ses passagers (deux hommes et une femme), tandis qu’un enfant blessé est décédé des suites de ses blessures après son évacuation à la polyclinique d’Oued Morra à Laghouat. Un autre enfant qui a été également blessé dans cet accident subit actuellement des soins intensifs, a précisé le chargé de communication, le lieutenant Walid Nakmouche. Les corps sans vie des victimes ont été déposés au niveau des morgues de l’Etablissement public hospitalier Abdelkader Bajra d’Aflou et de la polyclinique d’Oued Morra à Laghouat, selon la même source. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.