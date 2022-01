<span style='text-decoration: underline;'>El-Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>4 morts et un blessé dans un accident de la route à El-Bnoud</span>

4 morts et un blessé dans un accident de la route à El-Bnoud

El-Bayadh : 4 morts et un blessé dans un accident de la route à El-Bnoud

Quatre personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident de la route qui s’est produit dans la commune d’El Bnoud à El Bayadh, selon un communiqué de la direction de la Protection civile de cette wilaya.

L’accident s’est produit vendredi vers 20h:05 au niveau de la route nationale n 118 à 130 km de la commune d’El Bnoud suite à une collision entre un camion et une voiture touristique.

L’accident a fait 4 morts de sexe masculin âgés entre 14 et 72 ans en plus d’un enfant blessé (14 ans). Les éléments de la Protection civile relevant du centre avancé d’El Bnoud, appuyés par les éléments de l’unité secondaire d’El Abiodh Sidi Cheikh sont intervenus pour évacuer les quatre victimes à la morgue de l’établissement publique de santé de proximité d’El Bnoud. L’enfant blessé a été transféré au même établissement pour recevoir les soins appropriés. De leur part, les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.