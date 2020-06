<span style='text-decoration: underline;'>AADL</span>:<br><span style='color:red;'>40.000 souscripteurs choisiront leurs sites dans les prochains jours </span>

Bonne nouvelle pour les souscripteurs à la formule de logements AADL. Dans les prochains jours, quelques 40.000 dont 20.000 à Alger seront appelés à choisir leurs sites.Le département de l’habitat met les bouchés doubles afin d’accélérer la procédure et d’achever le programme de logements de la formule AADL. C’est ce qu’a annoncé jeudi dernier le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

Intervenant en marge d’une séance de questions orales à l’APN, le ministre a expliqué que cette opération intervient après que l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a pu obtenir de nouvelles assiettes dont l’objectif est de parachever son programme de logements. Le ministre a indiqué également que d’autres opérations de choix des sites seront programmées en fonction de la disponibilité du foncier. Pour ce qui est de la procédure, M. Nasri à affirmé que les opérations de choix des sites se font via le site web de l’AADL pour les souscripteurs ayant versé la première tranche.

Il a affirmé à propos de la remise des attestations d’affectation, entamée mi juin, que cette opération se poursuivait normalement en dépit de l’enregistrement de plusieurs réserves par les souscripteurs concernés.

Ainsi, il a indiqué que des instructions fermes ont été données à l’Agence AADL quant au traitement de ces réserves pour un meilleur déroulement de l’opération. S’agissant de la relance des travaux au niveau des différents chantiers, le ministre a mis l’accent sur l’impératif respect des mesures de prévention contre la Covid-19, pour pouvoir, a-t-il dit, «relever ce défi et rattraper le grand retard accusé par un arrêt des projets pour plusieurs mois».

Le ministre a appelé les travailleurs du secteur et l’ensemble des algériens au respect des mesures préventives, devenues désormais plus que nécessaires. Nous devons nous unir contre la propagation du virus afin de pouvoir relancer les projets à l’arrêt et lancer de nouveaux projets au profit du citoyen qui est conscient que l’habitat figure au cœur des préoccupations de son gouvernement», a affirmé le ministre.

Évoquant le retard causé par le confinement, il a affirmé que les entreprises sont tenues à prendre des mesures pour rattraper le temps perdu. Il a indiqué que les services du ministère étaient mobilisés sur le terrain mais la réalisation de cet objectif reste tributaire du respect des mesures de prévention.

Possibilité de prendre en compte le lieu de résidence dans la décision d’affectation

Par ailleurs, le ministre a tenu à clarifier la situation des logements inoccupés distribués dans le cadre des programmes publics.

A ce propos, M. Nasri a affirmé que ses services veillent à effectuer des constats périodiques pour vérifier l’occupation des logements publics locatifs (logements sociaux), sur la base desquels des mesures seront prises auprès des instances judiciaires. Cependant, le ministre a reconnu qu’il était difficile d’avoir une preuve juridique, étant donné que le locataire peut présenter à chaque fois une attestation certifiant son occupation du logement pour une période de six mois consécutifs, comme prévu par la loi.

Il a indiqué que le ministère de l’Habitat avait procédé ces dernières années à des opérations de constat ayant touché 800.000 logements publics locatifs, dans le cadres des anciens et nouveaux programmes.

A travers ces opérations, il a été constaté que ces logements étaient inoccupés ou occupés par d’autres personnes que les bénéficiaires initiaux.

Pour résoudre ce problème, un décret permettant de régulariser la situation de ces logements occupés par d’autres personnes que les bénéficiaires initiaux, selon des conditions bien définies, a été promulgué. En plus des conditions de distribution, en toute équité et transparence, des logements seront révisés dans le cadre de la révision du décret exécutif 142/08 fixant les conditions d’octroi des logements publics locatifs, ce qui permettra de mettre fin à ce phénomène.

Interrogé sur les projets de logement dans la wilaya de Médéa, le ministre a dit que son département ministériel œuvrait actuellement avec les différents secteurs notamment des ressources en eau et de l’énergie au lancement des travaux VRD, pour le parachèvement des différents projets de logement à l’arrêt.

Quant aux décisions d’affectation de logement AADL, il a précisé que la règlementation en vigueur se base, dans la définition des sites, sur le classement chronologique des inscriptions au programme location-vente.

Cependant, il est possible de transgresser cette règle et de se référer au lieu de résidence actuel, à travers des solutions consensuelles entre les concernés qui doivent s’organiser en associations des représentants des souscripteurs.

M. Nasri affirme avoir donné des instructions à l’Agence AADL pour être à l’écoute des préoccupations et problèmes des souscripteurs qui sont affectés dans des régions éloignées de leur lieu de résidence et de procéder à leur résolution, à l’amiable, avec les associations des représentants des souscripteurs, en vue de satisfaire toutes les parties.

Vers la relance de l’inspection des constructions inachevées

Par ailleurs, le ministre a annoncé que les préparatifs étaient en cours pour la relance de l’inspection des façades inachevées des constructions sises aux grands axes et aux accès des villes et d’agglomérations ainsi qu’au niveau des espaces publics déclarés sites prioritaires.

Interrogé sur la régularisation des constructions non conformes, le ministre a déclaré : “Nous poursuivons l”activation des mesures prévues par la note interministérielle N°02 du 21 février 2016, vu les premiers résultats positifs réalisés, ce qui nous permettra de mettre le recensement à jour et de couvrir les régions non touchées encore par cette opération, s’il est nécessaire». Ladite instruction établie par les ministères de l’Habitat, de l’Intérieur et du Commerce, définit les modalités de la finalisation des travaux de l’enveloppe extérieure de la construction concernée par la mise en conformité/ ou l’achèvement. Une opération d’inspection des façades inachevées a été lancée en début 2016 par des équipes pluridisciplinaires, afin de s’assurer du respect par les propriétaires de la réglementation exigeant leur achèvement dans des délais bien précis. Cette opération vise à mettre un terme au phénomène des constructions inachevées déformant l’esthétique des villes et des espaces publics. Par ailleurs, M. Nasri a fait état de 116.000 constructions inachevées ou en cours de réalisation au titre de l’opération précédente, lesquelles sont situées au niveau des entrées des villes, des agglomérations, des axes principaux et des structures publiques, à travers tout le territoire national. Les équipes d’inspection notifient les propriétaires de ces constructions de l’impératif d’achever leurs façades pour pouvoir, par la suite, bénéficier de l’attestation d’achèvement de l’enveloppe extérieure, une fois les travaux finalisés. Cette attestation est exigée pour le retrait du registre de commerce ou en cas de location, c’est pourquoi les propriétaires des constructions inachevées ne pourront, en vertu de l’instruction du 21 février 2016, renouveler les actes de location, ni le registre de commerce, s’il s’agit d’un local commercial. Dans le même cadre, le ministre a fait savoir que son département avait invité les directions locales à relancer leurs commissions chargées du suivi du dossier de régulation des constructions, présidées par les chef des daïras et à rendre compte à la tutelle des difficultés rencontrées localement en vue de prendre les mesures nécessaires pour régulariser les dossiers déposés au niveau des communes.

Il a enfin indiqué à propos du taux d’étude des dossiers de régulation que celui-ci a atteint 76% jusqu’à la fin du premier trimestre 2020 sur le total des dossiers déposés au niveau national, tandis que 53% des dossiers ont été acceptés pour régulation.

Synthèse Samir Hamiche