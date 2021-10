<span style='text-decoration: underline;'>Rond point Charfaoui</span>:<br><span style='color:red;'>400 kg de viande impropre à la consommation saisis</span>

Dans le cadre des efforts déployés par la police d’Oran pour la préservation de l’environnement ainsi que la protection du citoyen des intoxications alimentaires et la préservation de la santé publique, une quantité de 374,69 kg de viande blanche, ainsi que 17 kg d’abats impropres à la consommation ont été saisis par les éléments de la police de la brigade de la Protection de l’environnement relevant du service de la voie publique de la sûreté de wilaya d’Oran.

En effet, encore une fois, la police d’Oran a mis en échec une opération de mise en vente illégale de viande impropre à la consommation. C’est lors d’un point de contrôle effectué au rond point Charfaoui par les éléments de la police de la protection de l’environnement, que les éléments de la brigade, accompagnés des représentants de la direction du commerce, ainsi que les services vétérinaires de la commune d’Oran que la viande a été saisie. Les éléments ont suspecté un véhicule de marque Renault Kangoo. La fouille du véhicule s’est soldée par la saisie de 374,60 kg de viande blanche et 17 kg d’abats, impropre à la consommation humaine. A noter que l’expertise vétérinaire a confirmé la non conformité de la viande saisie. Une enquête est ouverte. Il est important de signaler que ce phénomène de la mise en vente illégale de la viande impropre à la consommation et la mise en danger de la santé publique prend de plus en plus de l’ampleur, malgré tout le dispositif mis en place et les efforts déployés par l’Etat pour mettre un terme à ce phénomène. A signaler que la marchandise était chargée dans des conditions lamentables.

Fériel.B