<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>41 blessés et plus de 1600 blessés en une semaine</span>

Les éléments de la protection civile ont enregistré 41 décès et plus de 1600 blessés, durant la période allant du 3 au 9 juillet dernier.

En effet, la DGPC a indiqué hier dans son bilan hebdomadaire que 2337 interventions ont été effectuées suite à 1317 accidents de la circulation ayant causé 41 décès et 1652 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd, précise-t-on, a été enregistré au niveau de la wilaya de Djelfa avec 05 personnes décédées sur les lieux d’accident et 46 autres blessées pris en charge par les secours de la PC puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 28 accidents de la route. En outre, les mêmes secours ont effectué 2563 interventions pour procéder à l’extinction de 1947 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec 211 interventions pour l’extinction de 158 incendies.

Pour les opérations diverses, 8380 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 7035 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 519 personnes en danger. Concernant les secours à personnes 12914 interventions ont été effectuées qui ont permis la prise en charge de 12581 blessés et malades traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires.

Noreddine O