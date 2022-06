<span style='text-decoration: underline;'>ACCIDENTS DE LA CIRCULATION</span>:<br><span style='color:red;'>41 décès et plus de 1800 blessés en une semaine</span>

Les éléments de la protection civile ont enregistré durant la période allant du 19 au 25 juin dernier, 41 décès et plus de 1800 blessés dans des accidents de la circulation.

En effet, la Direction générale de la protection civile a indiqué hier dans son bilan hebdomadaire que 2523 interventions ont été effectuées suite à 1381 accidents de la circulation ayant causé 41 décès et 1813 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd, souligne-t-on, a été enregistré au niveau de la wilaya de Djelfa avec 4 personnes décédées sur les lieux d’accident et 52 autres blessés pris en charge par les secours puis évacués vers les structures hospitalières suite à 25 accidents de la route. Concernant les secours à personnes, 12879 interventions ont été effectuées par les éléments de la PC, qui ont permis la prise en charge de 12550 blessés et malades traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires. En outre, les secours de la PC ont effectué 3316 interventions pour procéder à l’extinction de 2467 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec 261 interventions pour l’extinction de 216 incendies. Pour les opérations diverses, 7441 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 6448 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 500 personnes en danger. A noter que durant cette période, les unités d’interventions de la protection civile ont enregistré 26159 appels de secours suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses… etc.

Noreddine O