<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>41000 tonnes de semences débarquées au port en moins de trois mois</span>

Du dix novembre de l’année écoulée au vingt trois du mois courant, quatorze navires en provenance de pays européens ont déchargé au port de Mostaganem quarante et un milles tonnes de semences diverses et de fruits pour le compte d’importateurs privés de plusieurs régions du pays.

Le contrôle et l’examen desdits produits en matière phytosanitaire ont été effectués par les services de la protection des végétaux du port en présence des douaniers, pour s’assurer des normes. Des attestations de conformité ont été délivrées pour permettre les opérations de dédouanement de la marchandise sans beaucoup attendre et sa sortie.

Les diverses semences sont vendues aux agriculteurs des wilayas du pays. Par ailleurs, en ce qui concerne l’exportation par le port de Mostaganem, le fer occupe la première place.

En effet, durant l’année écoulée, quatre vingt six mille tonnes de barres de fer pour béton, produits par l’usine Tosyali sise à Bethioua (Oran) ont été exportées vers des pays occidentaux et cent soixante seize mille tonnes de barres de fer, en provenance d’Europe ont été débarquées au port pour le compte de ladite usine.

Charef.N