<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>42 décès et plus de 1300 blessés en une semaine</span>

Durant la période du 25 au 31 Juillet 2021, les unités d’interventions de la protection civile ont reçu 34 579 appels de secours relatifs aux types différents d’interventions.

Ainsi, il a été enregistré 2023 interventions suite à 1 150 accidents de la circulation ayant causé 42 décès et 1337 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger avec 7 décès sur le lieu d’accident et 104 autres blessées pris en charge par les secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 119 accidents de la route.

En outre, les secours de la PC ont effectué 2 919 interventions pour procéder à l’extinction de 2 172 incendies urbains, industriels et autres. La wilaya d’Alger a enregistré le nombre le plus important des interventions avec 252 pour 209 incendies. Par ailleurs, 7690 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 7 055 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

A souligner que pour les secours à personnes 21 947 interventions ont été effectuées qui ont permis la prise en charge de 22 050 blessés et malades traités par les mêmes secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires.

Noreddine O