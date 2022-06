<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>42 participants au premier salon de production et d’exportation</span>

Comme prévu, le campus de l’université Djillali Liabes a abrité deux jours durant (15 et 16 juin), le premier salon de wilaya des producteurs et exportateurs locaux qui a réuni plus d’une quarantaine d’exposants venus des quatre coins de la Mekerra.

Parmi les producteurs présents, les industriels des produits alimentaires tels les produits dérivés du lait, l’oléiculture, les pattes, le matériel agricole, ainsi qu’une quinzaine de banques publiques et privées. Selon le directeur du commerce et la promotion de l’exportation de Sidi Bel Abbés, Djilani Sebou?, le but de cette manifestation économique est d’encourager encore plus la production locale et le soutien des industriels de la Mekerra afin de promouvoir l’exportation des produits locaux vers l’étranger.

M. Bekkar