<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Bou Arreridj</span>:<br><span style='color:red;'>420 millions de DA pour l’aménagement de la RN 45</span>

Une enveloppe financière de 420 millions de dinars a été allouée pour la réalisation de travaux de réaménagement de certains segments de la RN 45, notamment le tronçon reliant les wilayas de Bordj Bou Arreridj et M’Sila, a annoncé samedi le wali, Mohamed Benmalek.

A ce propos, le même responsable a indiqué à l’APS qu’une feuille de route a été élaborée pour éliminer “”progressivement’’ les points noirs existants sur la RN 45, précisément au niveau de la localité d’El Medjez, considérée comme l’un des points noirs à l’origine de plusieurs accidents mortels. Le chef de l’exécutif local a également fait état de l’inscription d’une opération “”d’urgence’’ et non pas d’’’une solution définitive’’ pour supprimer le danger actuel sur une distance de 26 km, en attendant, a-t-il ajouté, l’inscription d’une opération visant la réalisation d’un dédoublement de cette route qu’il a qualifié “”d’importante et nécessitant une étude profonde compte tenu de la complexité du relief’’. Selon le même responsable, il sera procédé dans ce cadre à l’élargissement des virages dangereux et la réalisation des ouvrages nécessaires pour la protection des personnes et des biens en plus de la mise en place de la signalisation horizontale.

Rappelant qu’une opération avait été inscrite pour l’élimination des points noirs dans la localité pour un montant de 80 millions de DA, le même responsable a indiqué que “”le projet est en cours de réalisation’’. Lors d’un rassemblement de protestation observé, samedi, les habitants de la localité El Ach ont demandé aux autorités locales de hâter la réalisation d’un dédoublement de la RN 45, où plusieurs accidents mortels ont été déplorés. Pour rappel, cette route a été à maintes reprises le théâtre d’accidents mortels, dont le dernier s’est produit jeudi passé lors d’une collision entre un semi-remorque et un bus de transport de voyageurs, causant la mort de 6 personnes et des blessure à 10 autres.