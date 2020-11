<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>43 activités organisées en 25 jours de campagne</span>

Trois semaines après le lancement de la campagne de persuasion, marquées par une forte activité politique, celle-ci a été clôturée dans la nuit de mercredi à jeudi, très précisément à minuit, conformément aux dispositions de la loi organique numéro 16-10 du 25 août 2016 régissant le régime électoral. Celui-ci, dans son article 174, précise que «nul ne peut, par quel que moyen et sous quelle que forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue par l’article 173». Cet article stipule que «la campagne électorale est déclarée ouverte 25 jours avant la date du scrutin et s’achève 03 jours avant la date du scrutin».

La loi exige le silence à marquer par tous les animateurs variant les actions en ayant sillonné le pays pour inciter les électeurs à se rendre massivement aux isoloirs. Dans la deuxième capitale du pays, cette campagne a, selon le responsable de communication de l’autorité nationale indépendante des élections d’Oran, Tiliouine, été marquée par la tenue de 43 activités politiques dont deux gouvernementales, ces dernières ont, ajoute la même source, «été animées par Salima Souakri et Abdelbaki Bouziane», en plus de la rencontre avec la société civile animée par le conseiller du Président de la République en charge de la communauté algérienne à l’Etranger, Nazih Berremdane. Les partis, eux, ont organisé 18 activités animées respectivement par le Parti EL Moustakbel, le Fln, le Fnl, le Rnd, El Islah, le Renouvellement et le développement, Justice et développement et tant d’autres formations politiques soutenant la démarche présidentielle. Les associations locales n’ont pas été en reste en ayant animé 23 actions toutes portant sur la sensibilisation au profit du projet d’amendement constitutionnel prévu pour la journée du 1er novembre de l’année en cours.

Les animateurs ont, dans leur totalité, abordé et explicité des sujets de pointe contenus dans le projet. Il s’agit essentiellement des questions liées au changement, la lutte contre la corruption, les libertés individuelles et collectives, l’édification d’une Algérie nouvelle basée sur des fondements rapportés par cette constitution pour laquelle le peuple est appelé à s’exprimer en cette journée de dimanche. Sur le plan logistique, plus de quatre-vingt espaces publics ont été retenus dans la wilaya d’Oran pour l’animation des rencontres et meetings dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution lancée mercredi, a-t-on appris auprès de l’instance en charge de la supervision des élections, l’Autorité nationale indépendante des élections, celle-ci indique que «24 stades de proximité, 07 salles omnisports, 38 salles et centres culturels, ainsi que 16 places publiques, à travers les différentes communes de la wilaya, ont été réquisitionnés pour l’animation de meetings et rencontres populaires, dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution, qui s’étalera jusqu’au 28 octobre en cours», ajoutant que «260 espaces ont été retenus pour l’installation de panneaux d’affichage dans le cadre de la campagne référendaire, soit une moyenne de 10 sites par commune.

La même source, n’ayant relevé aucune anomalie tout le long de la campagne, a fait état des «mesures sanitaires ayant été observées durant la campagne, insistant sur «la nécessité de respecter le protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19 le jour du scrutin». Il s’agit essentiellement du port obligatoire du masque de protection, la disponibilité des liquides stérilisants en plus du respect de la distanciation sociale.

«La wilaya d’Oran compte, après la récente révision exceptionnelle des listes électorales, étalée du 20 au 27 septembre, quelque 1.055.983 électeurs, dont 17.087 nouveaux inscrits. 14.668 électeurs ont été radiés de ces listes pour diverses raisons», indique la même source ajoutant que «le corps électoral est réparti entre 296 centres de vote, totalisant 2.425 bureaux de vote».

Yacine Redjami