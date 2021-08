<span style='text-decoration: underline;'>En l’espace de 24 heures</span>:<br><span style='color:red;'>43 feux de forêts maîtrisés dans 20 wilayas</span>

Les unités de protection civile ont éteint 43 feux de forêt au niveau de 20 wilayas, durant les dernières 24 heures.

Selon la direction générale de la protection civile, 10 incendies ont été éteints dans lawilaya de Tizi Ouzou, 4 à Béjaïa, 7 à Jijel, 5 à El Tarf, 1 à Bouira, 3 à Souk Ahras, 2 à Setif, 1 à Tébessa, 2 à Bordj Bou Arreridj, 4 à Blida, 1 à Annaba, 1 à Ain Defla et 2 à Tissemsilt. Ainsi, d’énormes moyens matériels et humains ont été mobilisés, dont 7 500 agents de la protection civile, 490 camions, en plus de 3 hélicoptères relevant de la protection civile, 5 hélicoptères de l’Armée nationale populaire et deux canadairs.

La même source a ajouté que les hélicoptères relevant de la Protection Civile et de l’Armée Nationale Populaire ont effectué 235 largages d’eau, en plus de 172 largages d’eau par les deux avions canadairs à travers les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia et Jijel. Les efforts de protection civile, accompagnés des services compétents, continuent d’éteindre 29 incendies dans 13 wilayas dont 7 à Tizi Ouzou, 5 à Bejaia, 4 à Jijel, 4 à El Tarf, 2 à Sétif et un incendie dans les wilayas d’Annaba, de Guelma, d’Ain Defla, Bouira, Tébessa, Tiaret et Médée. A souligner que durant les dernières 48 heures, la DGPC a mobilisé le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et de récolte à travers plusieurs wilayas du pays notamment les wilayas de Tizi ouzou et Bejaia où 71 incendies du couvert végétal ont été enregistrés durant la même période avec des pertes estimées à 792 ha de forêts, 385 ha de maquis, 1215 ha de broussaille et aussi 30 ha de blé, 4060 bottes de foin, 33460 arbres fruitiers et 21 palmiers ravagés par les flammes. Dans le même contexte des incendies de forêts, la situation actuelle des départs de feux arrêtée le 14 août 2021 aux environ de 11 h00, les services de la protection civile sont à pied d’œuvre pour l’extinction de 29 incendies de forêts au niveau des wilayas dont 6 incendies à Tizi-Ouzou, Jijel 4 incendies, Sétif 2 incendies, Ain Defla 1 incendie, Bouira 1 incendie, Bejaia 5 incendies, Annaba 1 incendie, Guelma 1 incendie, el Tarf 4 incendies, Tébessa 1 incendie, skikda 1 incendie, Tiaret 1 incendie et Médéa 1 incendie. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés sur tous les différents fronts des incendies avec l’appui des moyens de lutte aériens.

Noreddine Oumessaoud