<span style='text-decoration: underline;'>Dr Lyes Merabet, président du SNPSP</span>:<br><span style='color:red;'>«451 médecins emportés par la Covid-19 depuis le début de la pandémie»</span>

Le secteur de la santé a enregistré le décès de 451 médecins des suites de la Covid-19 depuis le début de la pandémie en Algérie.

Ce chiffre a été annoncé, hier, par le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de(SNPSP), lors de son passage sur les ondes de Radio Sétif. «Malheureusement, nous avons enregistré le décès de 451 médecins des différentes spécialités et services. Ce chiffre peut connaître une hausse compte tenu du fait que d’autres professionnels du secteur sont actuellement hospitalisés au niveau des structures de santé dans certains sont dans une situation délicate au service de réanimation», a indiqué le Dr Merabet. Il a précisé qu’au cours de la quatrième vague, le nombre des contaminations parmi les membres du corps médical se comptent par milliers, affirmant, toutefois, que le secteur n’a pas perdu autant de professionnels par rapport aux vagues précédentes.

Évoquant, par ailleurs, la situation épidémiologique au cours de ces derniers jours, il a précisé que depuis une semaine, l’Algérie a enregistré une tendance baissière en termes des contaminations et un recul de la virulence de la quatrième vague, ce qui a engendré une baisse de la pression sur les structures de santé, les cliniques privées, les laboratoires et les pharmacies. Il a affirmé dans ce contexte que si le nombre des contaminations continue de baisser, l’Algérie sortira de la quatrième vague de la pandémie.

Le Dr Merabet a estimé qu’il faut attendre encore quelques semaines pour prévoir la levée de toutes les mesures de protection et de prévention et un retour à une vie normale. «Nous ne devons pas nous précipiter et il faut que les mesures de prévention soient remplacées par une vaste campagne de vaccination», a-t-il déclaré sur Radio Sétif. Pour le président du SNPSP, avec une stabilité de la situation épidémiologique, les prochains jours constituent une période idéale pour accélérer le rythme de la vaccination en vue d’atteindre l’immunité collective. À une question sur la reprise à partir de ce dimanche des cours scolaires pour les élèves des trois cycles de l’Éducation, le Dr Merabet a salué cette décision.

«Au sein de notre syndicat, nous saluons la décision de la reprise des cours après deux semaines de suspension, ce qui a contribué à casser la force de la quatrième vague et avec la baisse des contaminations, il est nécessaire pour les élèves de retrouver les bancs de l’école», a précisé le praticien. L’invité sur Radio Sétif a estimé dans ce cadre que l’absence pour une longue durée des élèves au niveau des établissements scolaires peut causer des difficultés. Revenant aux dernières Assises nationales sur la réforme du secteur de la santé, il a affirmé que comme partenaire social, «nous saluons les recommandations arrêtées durant ce rendez-vous». Le Président du SNPSP a affirmé dans le même sillage que 2022 sera l’année des réformes. «Nous sommes tous engagés pour que 2022 soit l’année du secteur de la santé et nous attendons la fin de cette vague pour se lancer concrètement dans la réforme», a fait savoir l’intervenant. Le Dr Merabet a affirmé enfin qu’il y a «une volonté politique et un important engagement de tous pour appliquer durant l’année en cours les recommandations des dernières Assises sur la santé».

Samir Hamiche