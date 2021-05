<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>46 décès et près de 2000 blessés en une semaine</span>

Les éléments de la protection civile ont effectué durant la semaine passée, 2603 interventions suite à 1459 accidents de la circulation.

Selon un communiqué de la DGPC, il a été recensé 46 décès et 1848 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières, à travers tout le territoire national durant la même période. En détaillant, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Oran avec 5 décès et 17 blessées pris en charge par les secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 32 accidents de la route. Concernant les secours à personnes 10680 interventions ont été effectuées, permettant la prise en charge de 10 213 blessés et malades par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires. En outre, les secours ont effectué 1395 interventions pour procéder à l’extinction de 989 incendies urbains, industriels et autres.

Aussi, 4377 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 3894 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la protection civile ont effectué, durant la même période, 459 opérations de sensibilisation à travers le territoire national portant sur la pandémie Covid-19, rappelons aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale. Les unités de la PC ont effectué 308 opérations de désinfection générale à travers le territoire national. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 1551 agents de la Protection Civile tout Grade confondue et 319 Ambulances et 145 engins d’incendies.

Au total et entre le 9 et le 15 mai, les unités d’interventions de la protection civile ont enregistré 19055 appels de secours relatifs à différents types d’interventions pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens.

Noreddine Oumessaoud