<span style='text-decoration: underline;'>CNAS</span>:<br><span style='color:red;'>4750 employeurs ont bénéficié de l’exonération totale des pénalités et des majorations de retard</span>

Les services de l’agence d’Oran qui relèvent de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ont enregistré 106 entreprises en activité qui ont bénéficié du calendrier des dettes pour les régler par tranches.

Jusqu’à ce jour quelque 4750 employeurs ont profité des nouvelles dispositions pour l’exonération totale des pénalités et des majorations de retard . Ainsi, le nombre des marins endettés que la caisse a recensé s’élève à 274 marins inscrits sur les listes officielles de la caisse et qui sont conviés à se rapprocher de ces services. En application de l’exonération, jusqu’à ce jour, 130 marins ont régularisé leur situation. Selon les statistiques annoncés ,279 entreprises qui relèvent du secteur public sont concernées par les procédures de l’exonération totale des pénalités et des majorations de retard .

La campagne d’information sur ces nouvelles procédures spéciales au profit des patrons endettés concernant les cotisations à la caisse des assurances sociales se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2022.Elle se déroule sous le slogan « la sécurité sociale un acteur qui participe à booster l’économie ».Elle a pour but de toucher le plus d’employeurs possible pour les encourager à régulariser leur situation et user également des services électroniques à distance surtout durant cette période de crise sanitaire .

Des dépliants d’information sont distribués aux patrons ainsi que des affiches sont collées au niveau des espaces publics et commerciaux qui sont très fréquentés .Un guichet ambulant de proximité de l’agence se déplace vers les zones d’ombre des communes de la wilaya pour informer et sensibiliser sur ces nouvelles procédures et sur l’ensemble des services offerts .

Depuis le début de l’année 2021,ce guichet a effectué 71 sorties sur le terrain à raison de deux par semaine. Dernièrement, il y a eu également des sorties au niveau des ports d’Oran pour informer les marins pour qu’ils puissent régulariser leur situation envers la caisse.

Bekhaouda Samira