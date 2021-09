<span style='text-decoration: underline;'>Campagne nationale de vaccination</span>:<br><span style='color:red;'>48 unités mobiles pour couvrir les zones d’ombre de Mostaganem</span>

Les services de la wilaya de Mostaganem ont mobilisé 48 unités médicales mobiles pour couvrir les zones d’ombre dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus lancée samedi, a-t-on appris du directeur local de la santé et de la population, Tewfik Mohamed Khalil. Ces unités médicales mobiles visent les habitants des zones rurales enclavées au niveau de 518 villages, notamment le plateau de Bouguirat, les monts de la Dahra et le bassin du Cheliff, durant la période du 4 au 11 septembre en cours, a indiqué M. Khalil, dans une déclaration à l’APS.

Le même responsable a précisé que le plan de wilaya de vaccination est basé sur une stratégie fixe (65 unités) et une autre mobile (48 unités) pour atteindre le plus grand nombre de citoyens par jour, en plus d’espaces supplémentaires pour la couverture les catégories des jeunes et des personnes âgées au niveau de 12 salles de sports, de maisons de jeunes et 54 mosquées. En parallèle, un dispositif spécial a été mis en place au chef-lieu de wilaya, concernant 35% de la catégorie visée par la vaccination (152.000 personnes), qui comprend cinq cliniques, deux salles de sports, 13 mosquées et deux unités au niveau de la place communale et le siège de la wilaya, ainsi que 10 unités mobiles pour la vaccination quotidienne de 5.000 citoyens. Pour atteindre cet objectif tracé, à savoir la vaccination de 105.000 durant la semaine, les services de santé ont mobilisé 360 médecins et infirmiers, 140 employés et agents, consacrant 130.000 doses de vaccin, a-t-il dit. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, la wilaya de Mostaganem a reçu 286.909 doses de vaccin, dont 55.410 doses se trouvant au niveau des établissements sanitaires et le reste entreposé au niveau du stock de vaccin de la wilaya.

Jusqu’à jeudi dernier, quelque 150.000 personnes ont reçu le vaccin, dont 41.801 avaient reçu la seconde dose, augmentant ainsi le taux de vaccination dans la wilaya à 24%, a ajouté la même source. Samedi, la salle omnisports «Charef Khatab» de la ville de Mostaganem a connu l’affluence des citoyens, dès les premières heures de la matinée, notamment des personnes âgées, à l’instar de Hadj Ahmed (65 ans, retraité), qui a fait part de son espoir que l’opération protège des autres vagues de virus et réalise l’immunité collective. Mêmes échos au centre médico-social « Benalou Fatiha «, relevant de la sûreté de wilaya et la clinique de la cité du 5 juillet 1962, ainsi qu’au niveau de la place communale de Mostaganem, où se trouve une unité mobile de vaccination. L’opération se déroule dans une parfaite organisation et dans le respect du protocole sanitaire de prévention, a-t-on constaté. De son côté, l’association des médecins généralistes de la wilaya de Mostaganem entreprend, durant cette semaine nationale de vaccination, de sensibiliser les citoyens sur le terrain ainsi qu’à travers les réseaux sociaux et les médias.

L’objectif est d’assurer la réussite de cette campagne qui contribuera à atteindre l’immunité pour les différentes catégories, a déclaré à l’APS le docteur Hadjidj Reouane, président de cette association. Il a estimé que « ce grand événement « est une occasion pour ceux qui n’ont pas encore reçu le vaccin et un moyen pour protéger la famille et éviter de contaminer les autres. Il a précisé, en outre, que son association procédera à la vaccination des citoyens au niveau de six mosquées de Mazagran, Hassiane, Hassi Mameche et Fornaka.