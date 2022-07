<span style='text-decoration: underline;'>Université de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>4800 places pédagogiques ouvertes</span>

A l’instar des autres régions du pays, l’université de Mostaganem organise depuis avant hier des portes ouvertes à l’intention des nouveaux bacheliers pour les familiariser aux facultés qui proposent un cursus de plusieurs disciplines.

Aussi, ces journées d’information permettent aux nouveaux bacheliers une préinscription plus souple pour une meilleure orientation vers les domaines enseignés par les différentes facultés et l’instituts.

Des professeurs fournissent d’amples explications. 4800 places pédagogiques sont réservées par l’université pour la rentrée 2022-2023, et sept nouvelles spécialités y seront introduites. Ces nouvelles spécialités qui répondent aux besoins du pays, notamment en économie, sont liées aux domaines des sciences de l’alimentation, transformation et promotion de la production, l’informatrique, les mathématiques appliquées et l’intelligence artificielle.

Concernant les inscriptions de candidats algériens, titulaires d’un baccalauréat étranger, 2022, ces derniers doivent avant toute inscription dans un établissement universitaire procéder à une demande d’équivalence en ligne de leur diplôme selon le directeur général de la formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Charef. N