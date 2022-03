<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>5.030 stagiaires et 75 spécialités dans la formation professionnelle</span>

5.030 stagiaires et 75 spécialités dans la formation professionnelle

La direction de la formation professionnelle de Sidi Bel Abbés prévoit le nombre de 5.030 places pédagogiques pour la session de février officiellement ouverte avant-hier dimanche.

C’est le centre Boucherbouche Habib de la commune de Sidi Ali Boussidi qui a abrité la cérémonie du coup d’envoi de la session de février 2022, en présence du wali Mustapha Limani et des autorités locales. Cette saison sera caractérisée par l’ouverture pour les 5.030 stagiaires, de près de 75 spécialités dans 17 branches, avec pour la première fois, la programmation de deux nouvelles spécialités dans le domaine agricole. Les 5.030 places pédagogiques de cette rentrée professionnelle sont réparties entre les 3.260 places dans la formation pour l’obtention de diplômes et les 1.770 places dans le cadre de la formation d’habilitation. Les nouveaux stagiaires sont au nombre de 260, répartis entre les 60 stagiaires dans la formation résidentielle, 122 par correspondance, 63 dans la formation d’habilitation et 23 femmes aux foyers, alors que 112 promus ont trouvé des postes de travail à titre de réinsertion.

M. Bekkar