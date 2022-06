<span style='text-decoration: underline;'>Affaire de l’explosion de gaz à Bordj Bou Arreridj</span>:<br><span style='color:red;'>5 accusés placés en détention provisoire</span>

Le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj a ordonné le placement en détention provisoire de cinq (5) accusés dans l’affaire de l’explosion de gaz survenue le 27 avril dernier dans une maison sise à la Cité 5 juillet (centre-ville de Bordj Bou Arreridj), indique mardi un communiqué de cette juridiction.

Selon la même source, cinq (5) accusés, à savoir deux (2) agents d’intervention, un agent d’exécution, un chargé de mission et un directeur de Sonelgaz ont été écroués.

La responsabilité du gestionnaire et des agents de la Sonelgaz a été établie quant au traitement du signalement du propriétaire du logement sur la fuite de gaz, les accusés n’ayant pas engagé les procédures prévues dans ce cadre, notamment la prise en charge systématique du cas de fuite, outre des fautes engageant leur responsabilité pénale, d’après la même source. L’enquête menée sur cette affaire par les services concernés (laboratoire régional de la police scientifique à Constantine) a écarté la possibilité qu’une explosion de produits inflammables serait à l’origine de l’accident.

Le rapport établi par un expert dans les risques industriels a conclu à une explosion en raison d’une fuite de gaz. Le 27 avril dernier, dix personnes de la même famille avaient trouvé la mort et 16 autres avaient été blessées dans cette explosion.