<span style='text-decoration: underline;'>BIR EL DJIR</span>:<br><span style='color:red;'>5 kg de kif traité et 266 millions saisis</span>

Dans le cadre de la lutte contre la commercialisation des stupéfiants, les éléments de la brigade de recherche et d’Investigations (BRI) relevant du service de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Oran ont mis la main sur une quantité de 5 kg de kif traité de résine de cannabis.

L’opération a permis ainsi à la saisie de 266 millions de centimes et mettre fin aux agissements d’un narcotrafiquant, apprend-t-on hier de la sûreté de wilaya d’Oran. En effet, selon la cellule de communication de ce corps sécuritaire, les éléments de la BRI ont réussi à arrêter un dangereux repris de justice âgé de 33 ans et activant au sein d’un réseau de trafic de drogue, soulignant que l’opération a été enclenchée suite à l’exploitation d’informations faisant état de l’activité d’un suspect. L’enquête a déterminé que le suspect utilisait son propre domicile, sis à Bir El Djir, pour le stockage et la commercialisation des stupéfiants. Après une surveillance, il a été arrêté près de son domicile en possession d’un sac à dos contenant 45 plaquettes de kif traité totalisant une quantité de 5 kg. La perquisition du domicile du mis en cause, sur autorisation du procureur de la République près le tribunal « Fellaoucen » de cité El Djamel, a permis aux éléments de la BRI de découvrir 19 morceaux de kif traité prêts à être écoulés totalisant un poids de 17,4 grammes, une somme d’argent issue des revenus du trafic de 266 millions de centimes, plusieurs armes blanches prohibées de différentes formes et tailles (cutter, 2 épées, une hache et des couteaux), Signalons que ce suspect sera présenté devant la justice après l’achèvement des procédures judiciaires.

Fériel .B