<span style='text-decoration: underline;'>Disparition d’un bateau de pêche</span>:<br><span style='color:red;'>5 marins pêcheurs retrouvés en bonne santé au large de Tipasa</span>

Les Gardes-Côtes ont réussi, mardi à l’aube, à retrouver le bateau de pêche «Chenoui Omar» au large de Tipasa et à son bord les cinq marins pêcheurs en bonne santé, et ce à l’issue de vastes opérations de recherche, lancées lundi soir, a-t-on appris auprès de la Direction de pêche et des Ressources Halieutiques.

L’opération de sauvetage menée par les Gardes-Côtes a été couronnée de succès, après avoir retrouver le bateau de pêche, mardi aux alentours de 6h du matin, indique la source, soulignant que cette disparition est due à une panne technique de l’embarcation, selon les premières informations. Suite à un appel à l’aide faisant état de la disparition d’un bateau de pêche, les Gardes-Côtes des forces navales ont déployé des hélicoptères et des bateaux de sauvetage dans l’espoir de retrouver l’embarcation et à son bord les cinq marins pêcheurs (âgés entre 20 et 30), originaires tous de la ville de Bouharoun. Le bateau «Chenoui Omar», spécialisé dans la pêche à l’espadon, a quitté le port Khemisti, dimanche soir, ne donnant plus de réponse, avant que les Gardes-Côtes ne lancent l’opération de sauvetage, explique la source.