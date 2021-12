<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>5 morts et 148 blessés ces dernières 24 heures</span>

Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 148 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Par ailleurs, une femme âgées de 81 ans est décédée asphyxiée par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffage à l’intérieur de son domicile familial sis à la cité route d’Annaba, dans la commune de Tébessa, alors que 15 autres personnes incommodées par le même gaz toxique ont reçu des soins de première urgence de la part des éléments de la Protection civile: 7 à Médéa, 5 Oum El Bouaghi et 3 à Biskra. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 19 opérations de sensibilisation au niveau national pour rappeler aux citoyens la nécessité du port du masque et de la distanciation physique, ainsi que 7 opérations de désinfection générale ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés et les zones d’habitation.

Les secours de la Protection civile ont procédé, d’autre part, à l’extinction de 7 incendies urbains et divers à travers plusieurs wilayas. A noter qu’une personne a été brulée au 2ème degré dans un incendie survenu dans la wilaya d’Alger.