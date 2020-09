<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>5 personnes secourues et 4 corps sans vie repêchés en mer</span>

Mise en échec de plusieurs tentatives d’émigration clandestine et arrestation de 21 personnes à Mostaganem

Les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont déjoué durant les dernières 48 heures plusieurs tentatives d’émigration clandestine en mer et arrêté 21 personnes, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps sécuritaire. Cette opération, qui intervient suite aux rondes effectuées par divers brigades de la gendarmerie nationale au niveau des communes côtières de la wilaya de Mostaganem, a permis l’arrestation de 21 personnes, âgées entre 17 et 35 ans, originaires de plusieurs wilayas du pays, a-ton indiqué. Lors de cette opération, il a été procédé à la saisie d’un bateau de plaisance prêt à la traversée clandestine avec des réserves de 18 jerricans de 30 litres de mazout et 20 gilets de sauvetage, de même qu’une somme en devises estimée à 980 euros et en monnaie nationale de 29.500 DA. Une fois l’enquête terminée, les personnes arrêtées seront remises aux instances judiciaires compétentes territorialement pour le chef d’inculpation de «tentative de quitter le territoire national illégalement», a-t-on indiqué de même source.