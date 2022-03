<span style='text-decoration: underline;'>Emploi</span>:<br><span style='color:red;'>500.000 chômeurs recevront leur allocution dès aujourd’hui</span>

Dès aujourd’hui, (lundi 28 mars NDLR), il sera procédé officiellement au versement de l’allocation chômage de 13 000 dinars à plus de 500 000 sans emploi.

C’est ce qu’a déclaré hier le directeur général de l’insertion et de l’emploi au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale chaine1, soulignant que «36% des inscrits sont des diplômés universitaires et 20% sont diplômés des centres et instituts de formation professionnelle». En effet, cette allocation, instaurée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, va contribuer, selon l’invité de la radio nationale, «à préserver la dignité des demandeurs d’emploi en attendant leur insertion définitive dans des postes en adéquation avec leurs qualifications », et de révéler que « 42% des inscrits n’ont pas de qualification, tandis que 36% sont universitaires et 20% sont des diplômés issus des centres et instituts de la formation professionnelle ». M. Boudiaf a, par ailleurs, révélé qu’à ce jour, plus d’un million de demandes d’allocations chômage ont été enregistrées sur la plateforme numérique et que plus d’un million de demandeurs ont pris rendez-vous pour déposer leurs dossiers. Le même responsable a précisé en outre que beaucoup de dossiers ont été refusés et rejetés et ce en raison de trois raisons. Il s’agit entre autres de l’existence d’un revenu, le non-règlement de la situation vis-à-vis du service national et l’existence d’un revenu chez le conjoint.

L’hôte de la radio nationale a rappelé que la plateforme électronique « Minha » lancée le 25 février dernier, a été améliorée par l’agence nationale de l’emploi à l’objet de simplifier l’inscription des demandeurs de cette allocation. Cette plateforme, a-t-il précisé, a permis d’analyser la réalité du chômage en Algérie.

Sur un autre volet, le directeur général de l’insertion et de l’emploi au ministère du Travail a tenu à rassurer que pour la confirmation au poste concernant 180.000 travailleurs, ils se verront accorder des contrats à durée indéterminée jusqu’à leur confirmation avec l’augmentation des primes qu’ils perçoivent actuellement dans un avenir proche.

Il est à rappeler que l’allocation chômage s’inscrit dans le cadre de la prise en charge sociale des citoyens par l’Etat. Cette allocation n’est pas improvisée et a été même calculée dans la loi de finances de 2022, avait indiqué le Président Tebboune, qui avait mis l’accent sur l’impérative «numérisation» pour la gestion de l’attribution de cette allocation.

Noreddine Oumessaoud