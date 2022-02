<span style='text-decoration: underline;'>Douanes</span>:<br><span style='color:red;'>500 000 euros saisis en 2021</span>

Les services des Douanes ont saisi au cours de l’année 2021 la somme de 500 000 euros. C’est ce qu’a indiqué hier le directeur de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers, Adel Habsa, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale.

Dressant un bilan des actions menées par les services douaniers durant l’année écoulée, il a précisé que durant cette période plus de 500 000 euros et 1 400 000 comprimés de psychotropes ont été saisis à travers 1 200 opérations enregistrées sur le territoire national. «Les autorités douanières ont mené plus de 1 200 opérations au cours de l’année écoulée, au cours desquelles plus de 500 000 euros et 1,4 million de comprimés psychotropes ont été saisis», a-t-il déclaré.

S’agissant du trafic des véhicules, il a souligné qu’un nombre important de voitures ont également été saisies. Pour ce qui est de la collecte douanière, le responsable a affirmé qu’une somme de 1036 milliard de dinars a été collectée.

Faisant le parallèle avec l’année 2020, l’invité de la Radio nationale a indiqué qu’il y a une hausse des fonds collectés en 2021. «Une légère augmentation a été enregistrée dans ce cadre par rapport à l’année 2020, au cours de laquelle le montant de mille milliards de dinars a été collecté», a-t-il précisé. Le même responsable souligne que la collecte du montant concrétise les objectifs fixés à l’avance, notamment dans le domaine financier.

En réponse à une question sur l’impact de la loi de finances 2022 sur le domaine de la douane, M. Habsa a affirmé que la loi prévoyait un ensemble de procédures, notamment celles liées à la clarification des devoirs de l’administration douanière d’une manière qui lui permettrait de mieux s’acquitter de ses tâches de contrôle. Il convient de rappeler dans le même cadre que les services des douanes ont déjoué au début du mois en cours une tentative de transfert illicite de 82.000 euros, au niveau de l’aéroport international «Houari Boumediene» d’Alger, et ce lors d’une opération de contrôle douanier d’un vol à destination d’Istanbul (Turquie), indique la Direction générale des douanes (DGD). «Dans le cadre des missions confiées à l’administration des douanes, relative notamment à la lutte contre la criminalité liée aux changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger, et en coordination avec les services de sécurité, les agents des Douanes algériennes de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger ont saisi une somme importante en devise estimée à 82.000 euros», a précisé la DGD sur sa page Facebook.

Selon la même source, ces fonds étaient bien dissimulés dans des boîtes de confiseries et des tubes de cosmétiques, lesquels ont été découverts lors du contrôle douanier d’un vol à destination d’Istanbul.

Samir Hamiche