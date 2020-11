<span style='text-decoration: underline;'>Au large d’Arzew</span>:<br><span style='color:red;'>51 harraga dont 11 marocains, deux femmes et deux bébés interceptés</span>

Cinquante et un candidats à l’immigration clandestine ont été interceptés ce dimanche par les gardes-côtes au large d’Arzew.

En effet, à 09h du matin, un groupe composé de 19 personnes âgées entre 19 et 31 ans dont une femme et neufs ressortissants marocains, ont été interceptées au large d’Arzew.

A 18h 45, un autre groupe a été également intercepté par la marine algérienne au large d’Arzew. Ce groupe est composé de 13 personnes âgées entre 2 et 42 ans dont une femme et deux bébés âgés entre 2 et 5 ans. Un troisième groupe a été arrêté à 21h composé de 19 personnes âgées entre 18 et 37 ans.

Parmi ce groupe, figurent une femme âgée de 25 ans et deux ressortissants marocains. Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux où ils ont secouru les « harraga » qui, selon la direction de la protection civile, se portaient tous bien.

Signalons que les 51 candidats à l’immigration clandestine ont été remis à la gendarmerie d’Arzew qui procède à l’enquête, en attendant leur présentation devant le parquet pour répondre des chefs d’inculpation de tentative d’immigration clandestine et mise en danger de mineurs à l’encontre des parents des bébés.

H.B