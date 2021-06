<span style='text-decoration: underline;'>Dont six ont été arrêtés pour atteinte à santé publique </span>:<br><span style='color:red;'>53 individus interpellés pour infractions aux mesures de confinement sanitaire</span>

Les services de police d’Oran ont interpellé 53 individus dont six ont été arrêtés pour «atteinte à santé publique et infraction aux mesures de confinement sanitaire», a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la sûreté de wilaya.

L’opération a été enclenchée suite à l’exploitation d’informations faisant état de l’organisation d’une soirée musicale dans un établissement hôtelier, a indiqué la même source, soulignant que les éléments de la police ont investi le lieu en question dans lequel ils ont trouvé des individus dans un espace réduit ne remplissant pas les conditions de distanciation et dénué des moyens de prévention. En outre, les personnes arrêtées ont procédé à la fermeture des issues de l’établissement devant les éléments de la force publique, a-t-on précisé à la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Les policiers ont conduit 53 individus aux services de la sûreté dont six d’entre eux ont été placés en garde à vue. Les éléments de la police ont saisi également des armes blanches et 1.488 unités de boissons alcoolisées, a-t-on ajouté. Une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause, qui seront traduits devant la justice pour «atteinte à la santé publique et mise en danger de la vie d’autrui», ainsi que pour «infraction aux mesures de confinement sanitaire, d’avoir laissé la responsabilité de gestion de l’établissement à une personne juridiquement non habilitée, détention de boissons alcoolisées sans autorisation, évasion fiscale, absence de factures, détention d’armes blanches prohibées, absence de registre d’hôtellerie, entrave aux agents des forces publiques dans l’exercice de leurs fonctions et état d’ébriété».