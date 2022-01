<span style='text-decoration: underline;'>Université</span>:<br><span style='color:red;'>54 postes de formation en cycle Doctorale ouverts pour l’année 2021-2022</span>

Cinquante quatre (54) postes de formation en cycle doctorale au titre de l’année universitaire 2021-2022, ont été ouverts par l’Université d’Oran 2 «Mohamed Ben Ahmed», a-t-on appris de cet établissement universitaire.

Il s’agit de 54 postes au cycle doctoral ouverts dans 9 filières dans 4 domaines de formation au titre de l’année universitaire en cours, a-t-on précisé de même source. A cet effet, 30 postes ont été ouverts dans le domaine des sciences économiques, commerciales et de la gestion et trois postes pour chacune des 10 spécialités de ce domaine de formation. Douze postes ont également été ouverts dans le domaine des langues étrangères (langues française et anglaise), en plus de 9 autres dans les sciences sociales et trois dans le domaine des sciences de la terre et de l’univers, a-t-on fait savoir. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fixé la période allant du 16 au 27 janvier pour le dépôt des demandes et des dossiers d’inscription en vue de la participation au concours de doctorat, à travers la plateforme numérique «Progress », dédiée à cet effet.

La confirmation des choix se fera du 31 janvier au 4 février via le même outil, rappelle-t-on. Les dates des concours d’accès à ce cycle ont également été fixées, les 26 février et 12 mars pour les spécialités en sciences économiques, commerciales et de la gestion, le 5 mars pour les sciences sociales, les 5 et 12 mars pour les langues étrangères et le 3 mars pour des sciences de la terre et de l’univers, rappelle-t-on.