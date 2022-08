<span style='text-decoration: underline;'>DEUX DEALERS INTERPELLÉS ET ÉCROUÉS</span>:<br><span style='color:red;'>540 comprimés de prégabaline 300mg saisis à M’dina Djedida</span>

DEUX DEALERS INTERPELLÉS ET ÉCROUÉS

DEUX DEALERS INTERPELLÉS ET ÉCROUÉS : 540 comprimés de prégabaline 300mg saisis à M’dina Djedida

Deux dealers âgés de 23 et de 27 ans ont été interpellés par les éléments de la première sûreté urbaine. L’arrestation s’est soldée par la saisie de 540 comprimés d’hallucinogènes de marque prégabaline 300 mg, a-t-on appris de la cellule de communication près la sûreté de wilaya d’Oran.

Cette opération a eu lieu suite à des informations parvenues à la police faisant état de l’existence de deux dealers qui commercialisaient des psychotropes à bord d’un véhicule. L’enquête ouverte a conduit à l’identification des mis en cause. Ils ont été interpellés par les policiers enquêteurs à bord d’une voiture de marque Kia Picanto. La fouille du véhicule s’est soldée par la saisie de la quantité des psychotropes précitée. Les deux dealers ont été présentés jeudi devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran , qui a décidé de les mettre sous les verrous, et cela pour les chefs d’inculpation de détention et commercialisation de psychotropes. Rappelons qu’une quantité de psychotropes estimée à 3035 comprimés de différentes marques a été saisis par les éléments de la police de la 13ème sûreté urbaine dans le quartier de Taureau. La quantité a été saisie chez un dealer âgée de 32 ans, un repris de justice notoire. L’affaire s’est aussi soldée par la saisie d’une somme d’argent estimée à 25 millions de centimes.

Fériel.B