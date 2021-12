<span style='text-decoration: underline;'>CNAS</span>:<br><span style='color:red;'>5412 employeurs ont bénéficié de l’exonération totale des amendes</span>

La caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés, de l’agence d’Oran (CNAS) signale que 5412 employeurs ont bénéficié de l’exonération totale des amendes et de l’augmentation du retard suite aux nouvelles dispositions exceptionnelles. Le nombre d’institutions endettées impliquées s’élève à quelque 5131.

Durant le mois de novembre, 1040 dossiers ont été contrôlés lors des sorties des contrôleurs assermentés et 172 établissements débiteurs ont bénéficié d’un rééchelonnement de dette. 67674 affiliés ont été enregistrés dans l’espace « Al-Hanna ».

Le nombre des déclarations annuelles DAS s’élève à 14034, celui des déclarations trimestrielles DAC est de 13423. Depuis septembre, 3750 usagers sont venus au bureau numéro 13 qui se charge des services de ces mesures exceptionnelles .La CNAS multiplie les activités de sensibilisation auprès des employeurs afin de les inciter à profiter de ces nouvelles mesures au profit des employeurs débiteurs de cotisations sociales, liées à l’exonération totale des amendes et les augmentations des retards.

Cette campagne a commencé en septembre dernier et se poursuit jusqu’au 31 janvier 2022. Des portes ouvertes, des journées d’études et des médiatisations sont organisées afin d’informer et de sensibiliser les usagers à la nécessité de se rapprocher de ces services afin de régler leur situation, pour les débiteurs, qui auront la possibilité de rééchelonner leurs dettes et des privilèges d’exemption totale de toute pénalité ou majoration. Ces mesures exceptionnelles relèvent du décret présidentiel n°12/21 du 25 août 2021, sous le slogan « La sécurité sociale est un acteur clé pour contribuer à la relance de l’économie ». Le but est d’essayer d’alléger le fardeau des institutions touchées par la pandémie de la covid19, afin de préserver les emplois et la continuité des entreprises en activité, de les aider à survivre et à pérenniser, pour permettre la relance de l’économie nationale, d’autant plus que la plupart d’entre elles ont été affectées durant cette crise sanitaire, ce qui nécessite de régler leur situation vis-à-vis de la sécurité sociale. A cet égard, des brochures et des affiches sont diffusées dans tous les espaces et lieux économiques et commerciaux fréquentés par les usagers, ainsi que dans les institutions.

Dans le même contexte, le guichet itinérant participe à cette campagne, car il fait le lien entre l’administration et le citoyen par des visites dans les zones d’ombre et dans les ports de la wilaya d’Oran afin de contacter les employeurs, et même les pêcheurs et les marins afin de les informer sur les nouvelles mesures exceptionnelles.

Ainsi toutes les préoccupations sont prises en charge directement sur place, elles sont traitées et résolues sans passer au centre de paiement. Ces guichets se déplacent dans les différentes communes de la wilaya à raison de 8 sorties par mois afin de rapprocher l’administration du citoyen. Il a été effectué 77 sorties depuis le début de l’année pour élargir le cercle d’information et de sensibilisation.

Bekhaouda Samira