<span style='text-decoration: underline;'>Un réseau de narcotrafiquants neutralisé</span>:<br><span style='color:red;'>547 comprimés d’extasy saisis à Oran</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes surtout celles liées à la commercialisation de stupéfiants, un réseau de trafiquants de drogue vient d’être démantelé par les éléments de la police judiciaire de la sûreté d’Oran.

Six individus âgés entre 24 et. 44 ans ont été interpellés lors de cette opération qui a permis de mettre la main sur une quantité de psychotropes estimée à 547 comprimés de psychotropes de marque «extasy». L’opération a été soldée par la saisie de 126 morceaux de kif traité, d’une voiture et d’une moto ainsi que d’une somme d’argent estimée à 122 millions de centimes.

Hiba.B