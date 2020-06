<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>550 interventions et 20 blessés sur les routes la semaine passée</span>

Dans son bilan dressé hier, la direction de la protection civile de Sidi bel Abbés, enregistre le nombre de 550 interventions réalisées qui ont permis à ses agents, de porter secours à 383 patients et l’évacuation par le Samu de 429 personnes.

Ces activités ont été réalisées donc la semaine dernière, soit du 07 au 13 du mois de juin en cours. Concernant les accidents sur les routes, les éléments de la protection civile sont intervenus dans 19 accidents qui ont causé une vingtaine de blessés. Quant aux incendies, on cite 27 feux déclarés sur des végétations sèches dont le tout dernier survenu dans la forêt Sidi Benaissa sur les monts d’El Attouche (commune Téssala), plus les 75 opérations réalisées dans le domaine de la sensibilisation contre les feux de récoltes et l’obligation du port du casque de protection pour les motocyclistes. La protection civile rappelle qu’elle met à la disposition des citoyens ses deux numéros verts, le 14 et le 1021.

M.Bekkar