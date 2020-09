<span style='text-decoration: underline;'>ST EUGÈNE</span>:<br><span style='color:red;'>555 comprimés de «PREGABALINE» saisis</span>

Les éléments de la brigade de la lutte contre la criminalité, relevant du service de la police judiciaire d’Oran ont réussi à mettre la main sur un dealer notaire âgé de 41 ans, un repris de justice et ayant à son encontre deux mandats d’arrêt.

Ce dealer, connu par les services de police, a été interpellé suite à des informations parvenues à leurs services faisant état de l’existence de ce dealer, habitant le quartier Saint Eugène et qui commercialisait des psychotropes parmi les jeunes du quartier et environs. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République, le mis en cause a été arrêté dans son domicile familiale. La perquisition a permis aux enquêteurs de mettre la main sur une quantité de 555 comprimés de psychotropes de marque «PREGABALINE 300 mg», un morceau de kif traité et armes blanches. Le dealer a été arrêté et placé en garde à vue en attendant sa présentation devant le parquet.

Fériel .B