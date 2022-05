<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>56 facteurs participent à la course à l’OPOW</span>

La direction de la poste de Sidi Bel Abbés a organisé dans la matinée d’avant-hier jeudi, une course et un match de football animés par des facteurs.

En présence du directeur local d’Algérie Poste et des responsables locaux dont le chef de cabinet de la wilaya et les directeurs des transports et des forêts, cette manifestation sportive a eu lieu sur la piste de course du stade 24 Février 1956 de l’OPOW de SBA.

Elle a connu une forte participation de 56 facteurs venus de toutes les régions de la wilaya. Ensuite, une cérémonie a été au menu afin d’honorer les facteurs vainqueurs ainsi que des retraités.

M. Bekkar